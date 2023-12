Hier kommt STERIS!

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes":

Steris hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Steris. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 227 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 12,55 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Steris. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Dies führte zu einem neutralen Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum üblichen Niveau neutral, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Steris bei 47,25 als "Neutral" eingestuft wird, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen.