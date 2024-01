Hier kommt SQI Diagnostics!

Der Aktienkurs von Sqi Diagnostics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (-19,71 Prozent) eine Unterperformance von 53,82 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Sqi Diagnostics mit -8,05 Prozent um 65,48 Prozent darunter. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung rund um Sqi Diagnostics neutral war, ohne ausschlaggebende positive oder negative Tendenzen in den vergangenen Tagen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutigen Veränderungen gezeigt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Sqi Diagnostics war im normalen Rahmen, daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sqi Diagnostics erhält für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da der Index anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Zusammenfassend wird die Aktie von Sqi Diagnostics somit insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf der Rendite, der Anlegerstimmung und dem Relative-Stärke-Index.