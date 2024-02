Hier kommt SP Plus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Für die Sp Plus-Aktie liegt der RSI bei 71,43, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 53,35 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Sp Plus-Aktie eine Rendite von 39,25 Prozent erzielt, was mehr als 205 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,53 Prozent. Die Sp Plus-Aktie liegt mit 43,77 Prozent daher deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Sp Plus-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für die Sp Plus-Aktie wurde eine starke langfristige Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.