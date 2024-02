Hier kommt SKYX Platforms!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Skyx Platforms ergibt sich eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Skyx Platforms weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Skyx Platforms bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Skyx Platforms-Aktie ein Durchschnitt von 1,98 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,49 USD, was zu einer "-24,75 Prozent Unterschied" führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,61 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Skyx Platforms-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen neutralen Wert von 47 und auf 25-Tage-Basis einen Wert von 55,51, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Skyx Platforms in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält Skyx Platforms insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Skyx Platforms, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und dem Anleger-Sentiment.