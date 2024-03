Hier kommt Rinnai!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Rinnai in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Dennoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rinnai liegt bei 56,6, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 3422 JPY eine Entfernung von +11,75 Prozent vom GD200, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 3402,72 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rinnai-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.