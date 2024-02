Hier kommt Rhoen Klinikum!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Rhoen-Klinikum haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke. Auch insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-Klinikum mit einem Wert von 14,9 im Vergleich zum Branchenmittel "Gesundheitsdienstleister" deutlich günstiger ist und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 99,28, was einen Abstand von 85 Prozent darstellt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Rhoen-Klinikum liegt derzeit bei 1,51 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent für die "Gesundheitsdienstleister"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -4,59 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Rhoen-Klinikum derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,48 EUR, während der Kurs der Aktie bei 9,7 EUR um -15,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 10,05 EUR zeigt eine Abweichung von -3,48 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert wird. Zusammenfassend entspricht dies einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".