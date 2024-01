Hier kommt Reliance Worldwideration!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Reliance Worldwide betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Reliance Worldwide derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist (Wert: 28,08) und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Reliance Worldwide in diesem Punkt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Reliance Worldwide verläuft derzeit bei 3,95 AUD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs liegt bei 4,43 AUD und hat damit einen Abstand von +12,15 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet Reliance Worldwide mit einem Niveau von 3,87 AUD und einer Differenz von +14,47 Prozent positiv ab. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Reliance Worldwide in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.