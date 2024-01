Hier kommt Regal Airport!

Die technische Analyse der Hainan Meilan Airport Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,26 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,93 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -32,46 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,62 HKD, was einem Abstand von +4,68 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Meilan Airport bei 20,58, was 48 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Verkehrsinfrastruktur" liegt. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bewertet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hainan Meilan Airport Aktie mit -71,66 Prozent mehr als 66 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche von 1,09 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie ebenfalls deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hainan Meilan Airport Aktie zeigt eine Ausprägung von 24,56, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 51,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".