Hier kommt Rational!

Die Rational-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Rational-Aktie beträgt 74,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Beim RSI25 hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Rational in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rational-Aktie mit einer Rendite von 11,27 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 6,9 Prozent. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche schneidet Rational mit einer Rendite von 4,37 Prozent gut ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Rational-Aktie mit 649,5 EUR aktuell +5,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,94 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.