Hier kommt RH!

Die Rh-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,45 %) bei einer Dividende von 0 % als niedriger eingestuft. Die Differenz beträgt 3,45 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Rh eine Performance von -17,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,14 Prozent, was eine Underperformance von -16,97 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -6,2 Prozent, was einer Unterperformance von 10,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Rh in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rh bei 281,82 USD liegt, was -3,05 Prozent vom GD200 (290,68 USD) entfernt ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 267,37 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +5,4 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Rh-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für die Rh-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie der Rh liegt im Mittel bei 295,67 USD. Dies ist verbunden mit einer erwarteten Kursentwicklung von 4,91 Prozent und führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".