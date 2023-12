Hier kommt REX!

Die technische Analyse der Rex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,17 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,183 SGD weicht um +7,65 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,17 SGD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von +7,65 Prozent entspricht. Somit erhält die Rex-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Rex eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Daher erhält Rex insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Rex-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -20,96 Prozent erzielt, was 23,54 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 2,58 Prozent, wobei Rex aktuell 23,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussion um Rex langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.