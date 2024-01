Hier kommt Quartz Mountain!

Die technische Analyse der Quartz Mountain-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt genau auf diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,18 CAD, was einer Abweichung von +16,67 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Quartz Mountain als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,32 insgesamt 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 326,86 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Quartz Mountain war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quartz Mountain festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen wurde registriert. Auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium führt. Zusammenfassend erhält Quartz Mountain daher in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.