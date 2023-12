Hier kommt Property Franchise!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die Property Franchise-Aktie wird von Analysten mit einem positiven charttechnischen Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 295,59 GBP, was einer Abweichung von +17,56 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 334,7 GBP, was einer Abweichung von +3,82 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Property Franchise-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Anlegerverhalten spielen auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Property Franchise auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Darüber hinaus wird auch der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Property Franchise aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Property Franchise-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend wird die Aktie auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation bewertet. Die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.