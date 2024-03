Hier kommt PhenixFINration!

Phenixfin wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Phenixfin bei 42,4. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Phenixfin derzeit bei 21,58 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,556 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 22,43 USD, was einen Abstand von +0,56 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Gesamtnote "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Phenixfin vergeben wird.