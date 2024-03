Hier kommt Ozu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Ozu-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage aktuell 29, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,61, was darauf hindeutet, dass die Ozu-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Ozu-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1609,98 JPY, während der Aktienkurs bei 1722 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,96 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1642,56 JPY, was einer Abweichung von +4,84 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Ozu-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über die Ozu-Aktie in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Beobachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Ozu-Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt erhält die Ozu-Aktie demnach ein "Gut"-Rating aufgrund des RSI, der technischen Analyse und eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.