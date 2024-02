Hier kommt Osaka Yuka Industry!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Osaka Yuka Industry ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 80,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und somit "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Kommunikation über die Osaka Yuka Industry im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Osaka Yuka Industry daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer wider, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Osaka Yuka Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Osaka Yuka Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -12,84 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Osaka Yuka Industry-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.