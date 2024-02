Hier kommt Online Blockchain!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der On-line Blockchain-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der On-line Blockchain-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 EUR lag. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 0,138 EUR ergibt sich eine positive Abweichung von 15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens On-line Blockchain war in den vergangenen Tagen neutral, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. In Bezug auf die Dividendenrendite weist On-line Blockchain derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,56 % als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.