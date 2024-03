Hier kommt Okoworld!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Oekoworld liegt mit 8,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 61 beträgt der Abstand aktuell 86 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Oekoworld-Aktie mit 30,4 EUR derzeit -3,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -8,13 Prozent beträgt. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" ein.

Mit einer Dividende von 6,96 % liegt Oekoworld im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,56 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,4 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Oekoworld-Aktie weder bedeutend mehr noch weniger Beachtung als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Oekoworld-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.