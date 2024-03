Hier kommt Nvidia!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

In den letzten zwei Wochen wurde Nvidia von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, indem sie die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen analysierte, die sich mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Aufgrund dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Gut" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Nvidia interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,63 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 72. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nvidia mit einem Wert von 0,03 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt (2,03 Prozent) der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Daraus ergibt sich eine Differenz von -2 Prozent zur Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

