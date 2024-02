Hier kommt NuEnergy Gas!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Nuenergy Gas in den sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurde hauptsächlich über neutrale Themen in Bezug auf Nuenergy Gas diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungen im Internet können die Kursentwicklung beeinflussen. Bei Nuenergy Gas wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und ergibt bei Nuenergy Gas einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 75 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nuenergy Gas derzeit 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -16,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.