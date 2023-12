Hier kommt Novartis!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Novartis wurde der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,09 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 45,7. Daher erhält Novartis eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,62 Prozent, was 1,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Novartis-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurden ebenfalls analysiert. Die Stimmung für Novartis hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend wurden technische Indikatoren betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs der Novartis liegt bei 84,07 CHF, während der aktuelle Kurs bei 85,58 CHF liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 85,51 CHF, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Aufgrund dieser Analysen erhält Novartis insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Novartis-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Novartis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Novartis-Analyse.

Novartis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...