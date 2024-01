Hier kommt Nitchitsu!

In den letzten zwei Wochen wurde Nitchitsu von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Hauptsächlich wurden neutrale Themen diskutiert, und daher wurde die Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen und liegt für Nitchitsu bei 18,83. Dies deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher als "gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Nitchitsu-Aktie bei 1474,06 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2003 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +35,88 Prozent im Vergleich, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1633,02 JPY, was ebenfalls über dem Schlusskurs liegt und somit zu einer "gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder die Stimmung noch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien haben sich wesentlich geändert, weshalb Nitchitsu auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nitchitsu auf Grundlage der Anleger-Stimmung und technischen Indikatoren insgesamt eine "neutral"-Einstufung erhält.