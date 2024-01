Hier kommt Nisshinbo Holdings!

Weitere Suchergebnisse zu "Nisshinbo Holdings":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Nisshinbo wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Nisshinbo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Nisshinbo ergibt sich ein RSI von 99,59 und ein RSI25 von 91,07, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Nisshinbo liegt bei 3,24 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nisshinbo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, mit positiven Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Nisshinbo insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.