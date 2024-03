Hier kommt Nio!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Anlegerdiskussionen über Nio in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und auch die diskutierten Themen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Nio in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nio derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 65,72 HKD, während der Kurs der Aktie (49 HKD) um -25,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 49,95 HKD entspricht einer Abweichung von -1,9 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,1 Punkten, was bedeutet, dass die Nio-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis von 41,48 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobilbranche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Nio-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung, den gleitenden Durchschnittskurs und den Relative Strength Index als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.