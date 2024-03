Hier kommt Nikola!

Die Bewertung von Nikola-Aktien basierend auf Sentiment und Buzz zeigt sich im vergangenen Monat positiv. Die Stimmungslage der Anleger hat sich verbessert, während die Diskussionsintensität weitgehend neutral blieb. Der Anleger-Sentiment-Barometer bewertet daher die Aktie als "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nikola diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Nikola-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt im Schnitt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 2,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Nikola-Aktie somit eine positive Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index und den Analysteneinschätzungen.