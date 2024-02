Hier kommt Neusoft!

In den letzten zwei Wochen wurde Neusoft von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse ergab auch 3 Schlecht-Signale, wodurch die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung ausspricht. Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Neusoft mit einer Rendite von -30,96 Prozent mehr als 13 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,32 Prozent kommt, liegt Neusoft mit 10,64 Prozent deutlich darunter. Daher wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass Neusoft auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,83 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (8,19 CNH) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 3,23 und einen RSI25 von 54,35, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.