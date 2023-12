Hier kommt Nektar Therapeutics!

Bei Nektar Therapeutics ist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -2,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -82,39 Prozent, was 98,67 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Gesundheitspflege") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 23,24 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" liegt Nektar Therapeutics aktuell 105,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 8,86 und liegt somit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nektar Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls einer "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nektar Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".