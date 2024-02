Hier kommt Nanning Chemical Industry!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung haben Analysten neue Einschätzungen für die Aktien von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal vorgenommen. Die langfristige Diskussionsintensität wurde als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI für Guangxi Huaxi Nonferrous Metal liegt bei 0,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Bezogen auf fundamentale Kriterien wurde festgestellt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal mit einem Wert von 28,24 ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Guangxi Huaxi Nonferrous Metal derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.