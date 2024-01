Hier kommt NSL!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über verschiedene Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Nsl -Singapore wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat Nsl -Singapore in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 51,96 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +64,95 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 64,95 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Nsl -Singapore-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,81 SGD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,795 SGD, was eine geringe Abweichung von -1,85 Prozent bedeutet. Daher wird eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nsl -Singapore-Aktie mit einem RSI von 25 als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "gut" für die Nsl -Singapore-Aktie.