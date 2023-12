Hier kommt Multi-Chem!

Der Aktienkurs von Multi-chem hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Überperformance von 43,9 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,5 Prozent, wobei Multi-chem aktuell 44,17 Prozent über diesem Wert liegt. Angesichts dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Ebenso erhält die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden. Insgesamt wird Multi-chem für diese Stufe daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Multi-chem erhält eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den RSI7 (35,71 Punkte) als auch für den RSI25 (42,86 Punkte), da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Multi-chem derzeit +3,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,95 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Sollten Multi-Chem Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Multi-Chem jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Multi-Chem-Analyse.

Multi-Chem: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...