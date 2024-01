Hier kommt Merck!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Merck diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 7 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Merck liegt aktuell bei 57,66 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 63,87 an, dass Merck weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Merck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 156,81 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 143,05 EUR weicht somit um -8,77 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 148,24 EUR nur um -3,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Merck mit 1,41 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,63 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.