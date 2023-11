Hier kommt Mercari!

Der Relative Stärke Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der Wertebereich des RSI reicht von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert von Mercari liegt bei 78,81, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, bekannt als RSI25, zeigt einen Wert von 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Mercari weist ein KGV von 32,57 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Mercari in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht wird die Mercari derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2954 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2929,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3119,13 JPY, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".