Hier kommt Medios!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Medios zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der momentan bei 107 liegt. Aufgrund dieser weit niedrigeren Bewertung gilt der Titel als unterbewertet und wird daher basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Medios in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Medios ebenfalls nicht außergewöhnlich aktiv, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Medios derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister aus. Der Unterschied beträgt 6,05 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,05 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Medios eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Medios daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Medios von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

