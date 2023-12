Hier kommt Macy's!

Die technische Analyse zeigt, dass Macy's derzeit einen längerfristigen Aufwärtstrend verzeichnet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,54 USD liegt, was einer Abweichung von +30,09 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,37 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +46,15 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Macy's daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass sich die Stimmung gegenüber Macy's in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl die Diskussionsstärke in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet, bleibt die Gesamtbewertung auf dieser Grundlage ebenfalls "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Macy's im letzten Jahr eine Rendite von -33,66 Prozent erzielt, was 29,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -16,96 Prozent, und Macy's liegt aktuell 16,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die erwähnten positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen tragen zu dieser positiven Einstufung bei. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Macy's.