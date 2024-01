Hier kommt Linklogis!

Die Stimmung der Anleger bei Linklogis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "neutral" betrachtet wird.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Der 7-Tage-RSI für Linklogis liegt bei 55,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "neutral" Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch hier ein "neutral" Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch für diesen Punkt eine "neutral" Bewertung vergeben.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis liegt bei 2,33 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,42 HKD liegt. Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,57 HKD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlecht" Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Linklogis auf Basis der verschiedenen Analysen überwiegend "neutral" und "schlecht" Bewertungen.