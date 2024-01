Hier kommt Light Science Technologies Holdings!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Light Science können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Aufgrund der durchschnittlichen Aktivität deutet dies auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Light Science in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse. Bei einem Wert von 94,12 gilt die Light Science als "überkauft", was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine schlechte Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamteinschätzung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Light Science mit einem Kurs von 2,35 GBP inzwischen -14,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Gut" vergeben. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Light Science in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.