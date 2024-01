Hier kommt Lantheus!

Lantheus wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Lantheus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,7 Prozent erzielt, was 0,6 Prozent über dem Durchschnitt (17,1 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,89 Prozent, wobei Lantheus aktuell 19,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Lantheus mit 0 Prozent 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Lantheus-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 32,59 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,82 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Lantheus somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.