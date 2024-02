Hier kommt LGI Homes!

Die Dividende von Lgi Homes steht im Verhältnis zum Aktienkurs derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -15,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" führt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Lgi Homes heute als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und Entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Lgi Homes beträgt 15, was im Vergleich zum Durchschnitt von 40 in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft Lgi Homes mit einer Rendite von 4,61 Prozent die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" um mehr als 14 Prozent, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,57 Prozent verzeichnet. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lgi Homes derzeit bei 119,63 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 114,57 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -4,23 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Lgi Homes-Aktie mit einer Differenz von -7,72 Prozent bei einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".