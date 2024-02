Hier kommt Koryojyuhan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Koryojyuhan betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 76,54 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 47,21, was bedeutet, dass Koryojyuhan hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Koryojyuhan-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Koryojyuhan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1407,38 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1477 JPY weicht somit um +4,95 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Koryojyuhan-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.