Hier kommt Kingboard Chemical!

Die Hongkonger Aktiengesellschaft Kingboard Industrial Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Dieser geringe Unterschied von 0,72 Prozent führt dazu, dass die Redaktion die Aktie neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -13,22 Prozent, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich lediglich eine Abweichung von -1,82 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 7,86, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eine deutliche Unterbewertung darstellt und somit als gut eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Kingboard Industrial Limited ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die vorherrschenden Themen und Meinungen der letzten Wochen deuten darauf hin, dass die Aktie insgesamt positiv bewertet wird.

Auf Basis dieser Analysen ergibt sich somit eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für die Aktie von Kingboard Industrial Limited.