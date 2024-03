Hier kommt Jost Werke!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Jost Werke ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass an vier Tagen eine positive Stimmung herrschte, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem positive Themen das Interesse der Anleger, was dazu führt, dass die Aktie heute mit "Gut" bewertet wird.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie von Jost Werke ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,22 auf, was 69 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies lässt auf eine Unterbewertung schließen und führt zu einer "Gut"-Einschätzung aufgrund der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jost Werke-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 13. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 30,93 zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie nach RSI-Bewertung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Jost Werke wurde ebenfalls analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Jost Werke bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.