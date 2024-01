Hier kommt Jinxi Axle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei einem aktuellen RSI von 27,45 wird die Jinxi Axle als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 42,34 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jinxi Axle auf 4,08 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,19 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,7 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,04 CNH, was einer Distanz von +3,71 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,71 Prozent erzielt, was 9,2 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,78 Prozent, wobei die Jinxi Axle aktuell 8,93 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Jinxi Axle als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und kaum Änderungen identifiziert werden können. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie abgegeben.