Hier kommt Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture!

Die Dividendenrendite von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine weniger attraktive Dividendenpolitik hin und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Es gab keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung im letzten Monat, und die Diskussionsintensität blieb auf einem neutralen Niveau. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture mit 124,58 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Dividendenpolitik und fundamentale Bewertung, während das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ist.