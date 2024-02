Hier kommt Jiangsu Aucksun!

Die Aktie von Jiangsu Azure wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet, unter anderem durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigte sich, dass die Aktivität in Bezug auf Wortbeiträge gering war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Azure bei 119, was im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Azure weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.