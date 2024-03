Hier kommt Inter Parfums!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Die Anleger-Stimmung bei Inter Parfums zeigt sich insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Negativere Themen dominierten dabei in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Inter Parfums derzeit 1, was eine negative Differenz von -1,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inter Parfums-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 136,3 USD liegt. Dies entspricht in etwa dem letzten Schlusskurs von 138,8 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (142,56 USD) zeigt eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat, wurde das Unternehmen jedoch verstärkt diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Stimmung und einem "Gut"-Rating für den Buzz.

Insgesamt lässt sich die Inter Parfums-Aktie somit mit einem neutralen bis schlechten Gesamtrating bewerten.