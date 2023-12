Hier kommt Intact!

Die kanadische Versicherungsgesellschaft Intact weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein variabler Wert, der sich aus dem Verhältnis von Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Intact ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer schlechten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Intact eine Performance von 0,46 Prozent, während ähnliche Versicherungsaktien im Durchschnitt um 15,26 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -14,8 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Finanzsektor lag die Rendite von Intact mit 8,95 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,95 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Intact-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 199,03 CAD. Der letzte Schlusskurs (200,23 CAD) weicht lediglich um +0,6 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (204,02 CAD) weist mit einer Abweichung von -1,86 Prozent ein neutrales Rating auf.

Insgesamt erhält die Intact-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Anleger-Stimmung, den Branchenvergleich als auch die technische Analyse eine neutrale Bewertung.