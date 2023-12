Hier kommt Inner Mongolia Xingye Mining!

Die Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining hat sich in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 8,86 CNH um -4,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,89 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining eine Performance von 46,4 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +54,68 Prozent dar, da der Durchschnitt der Branche um -8,29 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,29 Prozent hatte, liegt die Aktie 54,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden zahlt Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining derzeit niedrigere Dividenden als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau aus. Der Unterschied beträgt 1,73 Prozentpunkte (0,19 % gegenüber 1,92 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining liegt bei 33,96, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Sollten Inner Mongolia Xingye Mining Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Inner Mongolia Xingye Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Inner Mongolia Xingye Mining-Analyse.

Inner Mongolia Xingye Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...