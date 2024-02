Hier kommt Industrial and Commercial Bank of China!

Die Industrial & Commercial Bank Of China hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,73 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,32 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von +1 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Handelsbanken"-Branche und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie der Industrial & Commercial Bank Of China eine Performance von 3,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -15,91 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,48 Prozent für die Industrial & Commercial Bank Of China bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,88 Prozent hatte, lag die Aktie 18,45 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Industrial & Commercial Bank Of China. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Industrial & Commercial Bank Of China beträgt derzeit 37,93, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 40 wird die Aktie als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".