Hier kommt Immunic!

Die technische Analyse der Immunic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,67 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,18 USD weicht um -29,34 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,21 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,48 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Immunic-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und auch die Themen der Nutzer waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die schwache Aktivität im Netz deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Immunic in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Immunic insgesamt 1 Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung und das Rating für das Immunic-Wertpapier aus dem letzten Monat ist demnach "Gut". Aufgrund des durchschnittlichen Kursprognose von 7 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 493,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Immunic in Summe damit eine "Gut"-Bewertung.