Hier kommt ISR Capital!

Reenova Investment hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Reenova Investment eine Outperformance von +57,49 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Ebenso hat der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von -6,98 Prozent verzeichnet, und Reenova Investment übertrifft diesen Durchschnittswert um 56,98 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Reenova Investment ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Relative Strength Index wird die Aktie der Reenova Investment als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Reenova Investment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Reenova Investment im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Reenova Investment beschäftigt. Aufgrund dieser Neutralität ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Reenova Investment festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Reenova Investment in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Reenova Investment für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.